Auch an der BBS in Melle unterstützt das neue Team die jungen Leute bei zahlreichen Themen. Foto: Christoph Franken

Melle. Die Berufsorientierung junger Leute zu stärken und sie bei einer fundierten Berufswahl zu unterstützen ist das Ziel der „Jugendberufsagenturen in der Schule“ im Landkreis Osnabrück. Jetzt hat diese Agentur auch an den Berufsbildenden Schulen in Melle ihre Arbeit aufgenommen.