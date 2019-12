Das etwas schräge Weihnachtsgedicht von Loriot trug Christiane Heckermann-Fischer im Partykeller in Wetter vor. Foto: Anke Kuddes

Buer. Initiiert vom lokalen Landfrauenverein erlebte Melles Stadtteil Buer in diesem Jahr einen ganz besonderen lebendigen Adventskalender. Jeden Abend, nur unterbrochen vom Nikolausmarkt , trafen sich vom 1. bis 23. Dezember jewweils um 19 Uhr Bueraner an unterschiedlichsten Orten, um gemeinsam in lockerer Atmosphäre die Adventszeit zu genießen.