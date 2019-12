Melle. Tobias Fricke (51), Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, verstärkt mit Beginn des neuen Jahres die Orthopädie am Christlichen Klinikum (CKM) in Melle.

Fricke wird im Team der orthopädischen Praxisgemeinschaft mit Alexander Thieme, Henning Kleveman und Veit Allersmeier im Ärztehaus (Engelgarten 3) tätig sein.

CKM-Verwaltungsdirektor Christian Schedding begrüßte den neuen Belegarzt und wünschte ihm einen guten Start sowie viel Erfolg für seine Aufgabe. Er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit. „Tobias Fricke ist ein erfahrener Orthopäde“, betonte er. „Die Patienten werden davon profitieren.“

Mit Schwerpunkt

Frickes Leistungsspektrum umfasst die gesamte konservative und operative Orthopädie. Er bringt umfassende Erfahrungen in allen Bereichen der Orthopädie mit. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie hat einen Schwerpunkt in der endoprothetischen Versorgung.

Der Osnabrücker war zuletzt in der Orthopädie des Krankenhauses St. Elisabeth in Damme sowie im dortigen medizinischen Versorgungszentrum als Leitender Arzt tätig. Frühere berufliche Stationen waren das Franziskus-Hospital am Harderberg (Osnabrück) sowie das Marienhospital in Osnabrück.

Patienten können sich nach Angaben von Daniel Meier, Pressesprecher des Klinikums, wie bei einer Hausarztpraxis ohne Überweisung einen Termin bei Tobias Fricke geben lassen. Der Orthopäde ist unter Telefon 05422 95590 erreichbar.