Melle. Unter der Spielleitung von Alfons Garlich probt die Laienspielschar des MGV Cäcilia Sondermühlen in Melle fleißig das neue Theaterstück „De bekehrte Hierotsmuffel“.

Alle Anhänger und Freunde der plattdeutschen Sprache und die, die es werden wollen, dürfen sich freuen, wenn es ab Sonntag dem 12. Januar im Theater Melle wieder heißt „Vorhang auf!“

Der alte Harmshof

Das Luststück stammt aus der Feder von Marianne Santl. Das Stück spielt auf dem heruntergekommenen Harmshof, der von dem Altbauern Lorenz (Herbert Bockrath), seinem Sohn Martin (Sebastian Strothmann) und der Haushälterin Anni (Margret Lindemann) bewirtschaftet wird.

Anni bricht sich den Arm

Als sich die alte Haushälterin Anni, welche schon seit Jahrzehnten auf dem Hof ist, den Arm bricht, sind die Herren ganz schön aufgeschmissen.

Vater Lorenz versucht mit dem Knecht Alfred (Fabian Bockrath) seine Kochkünste. Aber an dieser Herausforderung in der Küche scheitern beide Akteure ganz gewaltig. Karin (Sophia Gebken), die Tochter der Kräuterwilma (Melanie Metasch), kommt zufällig vorbei und will den beiden helfen. Doch Martin jagt sie ohne viel Federlesens vom Hof. Auch Bernd Wackler (Jens Thöle), der ihm seine Tochter Gunde (Verena Strothmann) schmackhaft machen will, lässt er samt Tochter und Angebotzen abblitzen.

Wie werde ich sie los?

Doch das Hilfsangebot der verwitweten Hildegard Müller (Simone Spreckelmeyer) nimmt Martin arglos an. Als Martin allerdings endlich kapiert, dass die Müllerin scharf auf ihn ist, will er sie so schnell wie möglich loswerden.

Wie es weiter geht und vielleicht doch zu einem gutem Ende kommt und ob der Souffleur (Hans-Kurt Kellermann) zum Einsatz kommt, davon können sich die Zuschauer an folgenden Tagen überzeugen: Am 12. Januar, am 17. Januar, am 19. Januar, am 25 Januar und am 26. Januar.

Anzeige Anzeige

Karten gibt es bei Familie Klamer (Tel: 05422/1262) und bei Familie Weber (Tel: 05422/6281) im Vorverkauf.