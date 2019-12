Melle. Die Kosten für die Unterhaltung der vier städtischen Friedhöfe in Melle-Mitte, Bennien, Riemsloh und Groß-Aschen steigen, die Gebühreneinnahmen sinken: Das ist auf einen Nenner gebracht die aktuelle Situation. Eine regelmäßige Anhebung der Friedhofsgebühren ist der einzige Weg für die Stadt, um eine halbwegs tragbare Kostendeckung zu erreichen.

