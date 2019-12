Melle. Am 10. März 1843 wurde Bals Heinrich Seling als Sohn des Neubauern und Zimmermeisters Bals Konrad Seling und dessen Frau Maria Elisabeth in Gesmold geboren. Ungeachtet der kleinbäuerlich-ländlichen Herkunft mögen das Handwerk seines Vaters und das katholische Elternhaus einen wichtigen Grundstein für die spätere Karriere als Bildhauer sakraler Werke gelegt haben.

Oftmals waren es auch die Geistlichen, die in früheren Zeiten besondere Talente ihrer Pfarrkinder endeckten und förderten. Gut möglich, dass auch Pfarrer Schürmann in Gesmold die besondere künstlerische Begabung Heinrich Selings erkannte.



Der junge Seling ging in Münster in die Bildhauerlehre, die er jedoch trotz guter Zeugnisse nach zwei Jahren abbrechen musste, da seinem Vater das Geld ausgegangen war. Seling kehrte daraufhin in sein Elternhaus zurück und bemühte sich um ein Stipendium. Er sandte zwei Steinfiguren zu einer Kunstausstellung nach Hannover, die sehr positiv beurteilt wurden. Gleichzeitig bat er um Unterstützung durch die königliche Kunstförderung.

Ausbildung in Hannover

Die Verwaltung der „Hand- und Schatull-Casse Seiner Majestät des Königs“ beurteilte das Gesuch sehr wohlwollend. Seling wurde in Aussicht, seine Ausbildung an der polytechnischen Schule – Vorläufer der Universität – Hannover weiterzuführen; Schulgeld würde erlassen. Allerdings rechneten die königlichen Beamten mit Lebenshaltungskosten von etwa 170 Talern jährlich, von denen aber nur 100 Taler über ein Stipendium abgedeckt werden könnten. Also wurde Papa Seling von den Meller Beamten vorgeladen, um Auskunft über seine finanziellen Möglichkeiten zu geben. Der bereits 65-jährige Seling sagte zu, trotz seiner geringen Geldmittel die fehlenden jährlich 70 Taler für seinen einzigen Sohn aufbringen zu wollen.

Damit waren alle Hindernisse beseitigt. Amtmann Jacobi schickte die Zusage nebst besten Leumundszeugnissen des Gesmolder Gesamtvorstehers Kamer, des Pfarrers Schürmann sowie des Küsters und Lehrers Meyer nach Hannover. Am 20. März 1862 kam die erlösende Nachricht. Seling erhielt das ersehnte Stipendium und konnte seine Ausbildung bei dem Bildhauer Engelhard fortsetzen. Ab 1. Juni ging es los. Ein Jahr später schuf er einige Arbeiten für die katholische Kirche in Bückeburg und wechselte an die Akademie der Bildenden Künste München.

Für die Münchner Studenten war es obligatorisch, Studienreisen nach Italien zu unternehmen. So machte sich auch Seling auf nach Rom, wo er den sehr bekannten Münsteraner Bildhauer Wilhelm Achtermann traf. Von 1867 bis 1868 arbeitete er in dessen römischer Werkstatt. Rom und Achtermann haben den jungen Seling sehr geprägt.

Der Historismus und die damit einhergehende nazarenische Kunst im katholisch-sakralen Bereich wurden in späteren Jahrzehnten oft geringeschätzt. Der Kernvorwurf war der Rückgriff auf die Vergangenheit, dass „nichts Neues“ geschaffen wurde. Restauration und Imitation mittelalterlicher Kunst wurde den Vertretern dieser Stilrichtung vorgeworfen. Der Osnabrücker Kunstkritiker Hanns-Gerd Rabe urteilte später wenig schmeichelhaft über Seling, „daß er sich ganz in die historisierende Arbeitsweise eindrängen ließ, ohne selbst eigene schöpferische Impulse zu entwickeln.“ Heutzutage sieht man das differenzierter.

Rückkehr aus Rom

Nach seiner Rückkehr aus Rom machte sich Seling selbständig und eröffnete ein Atelier in Osnabrück. Eine Figur des Apostels Paulus, die er für das Grab des Gesmolder Pastors Schürmann geschaffen hatte, fiel kurz darauf einem Vandalismusakt zum Opfer. Zwei junge Männer aus dem Dorf zerstörten die „Zierde des Kirchhofs“. Offenbar gab es innerhalb der Kirchengemeinde Gegner des Denkmals. Die Täter gaben nämlich an, sie wollten dem Gesmolder Pastor und dem Kirchenvorstand einen Gefallen tun.

Eine glückliche Fügung für seine weitere Karriere war sicherlich das Erste Vatikanische Konzil. Seling erhielt 1870 die Möglichkeit, den Osnabrücker Bischof Beckmann nach Rom zu begleiten. Für einen sakralen Künstler waren gute Kontakte zur Bistumsleitung überlebenswichtig. Seling lernte in Italien weitere hohe Würdenträger und unternahm in der Folge weitere Studienreisen. Auch Beckmanns Nachfolger Höting nahm ihn als Kunstexperten auf mehreren Reisen mit. Diese guten Beziehungen waren sicherlich ebenso wichtig wie sein Können.

Seling gehörte zu seinen Lebzeiten sicherlich zu den prägendsten Gestalten kirchlicher Kunst im damaligen Bistum Osnabrück; ähnlich seinem Zeitgenossen Lukas Memken. Auch wenn ein Teil seiner Werke durch Renovierungen, Umgestaltungen im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils oder durch Fliegerbomben im Zweiten Weltkrieg abgebaut bzw. zerstört wurde. Zahlreiche Altäre, Figuren und sonstige Bildwerke sind immer noch vorhanden. Viele davon befinden sich in Melle.

Der bereits 1871 für die Meller St.-Matthäus-Kirche geschaffene Altaraufsatz wurde 1932 abgebaut und dem katholischen Krankenhaus übergeben. Er hatte die neuen Kirchenfenster teilweise verdeckt. Ebenso war Seling wesentlich für die Ausgestaltung der Kirchen in Sondermühlen, Gesmold und Wellingholzhausen verantwortlich. Sein wichtigstes Werk im Grönegau ist aber sicherlich in Riemsloh zu finden. Neben anderen Ausstattungsstücken schuf er für die dortige Kirche 1908 den eindrucksvollen Hochaltar mit seinen markanten Rundbögen und Medaillons.

Die Krönung seines Schaffens sind dennoch seine Osnabrücker Arbeiten. Neben der Statue Karls des Großen am Rathaus, war er über zwanzig Jahre federführend an der neuromanischen Ausgestaltung des Doms beteiligt. Insbesondere der vergoldete Hochaltar im Chor ist sein Meisterwerk. Auch das Epitaph Bischof Franz Wilhelm von Wartenbergs, die Restaurierung des Triumphkreuzes und die Kreuzwegstationen im Kreuzgang nebst Kalvarienberg sind heute noch sichtbare Zeugnisse seines Könnens. Kurz vor seinem Tod vollendete er noch den Hochaltar der benachbarten Herz-Jesu-Kirche.

Seling war ein tiefgläubiger Mann. Er setzte sich für die Rückkehr der Benediktinerinnen nach Osnabrück ein. Die Pläne des Klosters „Zur ewigen Anbetung“ stammen von ihm. Auch ein Grundstück stellt er für dessen Neubau zur Verfügung. Aus seiner christlichen Grundhaltung nahm er darüber hinaus mehrere Ehrenämter wahr. Sein Sohn Konrad wurde später Generalvikar und Domdechant. In dieser Funktion war er maßgeblich am Wiederaufbau des Osnabrücker Doms nach dem 2. Weltkrieg beteiligt.

Am 2. September 1912 verstarb Heinrich Seling im Clemenshospital zu Münster und wurde auf dem Osnabrücker Hasefriedhof beigesetzt. Dem Meller Kreisblatt war dies erstaunlicherweise nur einen kurzen Bericht wert. Der Nachruf in der Osnabrücker Volkszeitung und die zahlreichen Trauergäste zeugen jedoch von der hohen Wertschätzung, die Heinrich Seling in der Hasestadt genoss.

