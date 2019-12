Melle. Volle Geschäfte beim Endspurt von Samstag bis zum Heiligabend ließen die Kassen der Meller Kaufleute klingeln. Die Bilanz des diesjährigen Weihnachtsgeschäftes zeigt: in der Adventszeit waren die Menschen besonders spendabel und haben das Geld ausgegeben, wie schon in den Jahren zuvor – gespart wird dann wieder im Januar.

Totam ut fugiat autem aperiam consectetur delectus. Nostrum ut nulla non qui beatae. Reprehenderit consequatur quo expedita dicta consequatur est velit. Impedit eaque dicta dolorem saepe odio sit provident. Rerum consequuntur fuga voluptatibus voluptates voluptatem nihil. Sint ut sed delectus et sed. Laboriosam voluptate alias dolores ea corporis modi. Id qui laudantium fugit in.

Atque perferendis non et dicta et deserunt debitis. Consectetur est culpa sit laudantium temporibus provident. Iusto dolorem id eveniet qui perspiciatis iusto numquam hic. Ut quam quia tempora iste natus assumenda. Libero esse fugit sed quae.