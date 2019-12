Oldendorf. Zu einer stimmungsvollen „Musik im Advent“ lud der Posaunenchor Oldendorf anlässlich seines 65-jährigen Bestehens ein. In der Marienkirche stimmten die Bläser mit niveauvollen Sätzen und weihnachtlichen Melodien auf die bevorstehenden Festtage ein.

