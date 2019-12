Léon Berben kommt nach Melle. Foto: Lutz Voigtländer

Melle. Ein weihnachtlichen Meisterkonzert findet am Samstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Melle-Mitte statt. Léon Berben spielt Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Matthias Weckmann, Bach und Buxtehude. Diese Musik passt ideal zur hochbarocken Christian-Vater-Orgel und ihrem vielfältigen, edlen Klang.