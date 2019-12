Für sie ist Weihnachten auch ohne tierischen Braten ein Best der Liebe: Sabine Peitz, Kai Behncke, Heinz Werner-Hartphiel und Teresa Peitz. Foto: Peitz

Oldendorf. Das Fest der Liebe – so wird Weihnachten auch genannt. Für viele gehört ganz traditionell zum Weihnachtsfest auch ein Gänsebraten. Nicht so für die Meller Alica und Teresa Peitz. Für die Schwestern hört die Liebe unter anderem dann auf, wenn Tiere in den Kochtopf kommen.