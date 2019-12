Riemsloh. Auf dem kleinen, feinen Weihnachtsmarkt am Kastanienplatz trafen sich am Wochenende Einheimische ebenso wie Besucher aus den umliegenden Städten. Nachmittags schien die Sonne. Es war kalt und trocken. „Ideales Wetter, jetzt haben wir Zeit für ein entspanntes Treffen mit Freunden“, meinten Karolin und Mats Anton Voigt, Annicke von Bistram, Jan Günter-Willmann sowie Olivia und Nina Hirsch, die in fröhlicher Runde ihren Glühwein unterm Tannenbaum tranken.

Dolorem nam enim ut temporibus. Quasi quod ut voluptatem amet. Voluptate eum suscipit quaerat reiciendis. Assumenda nemo repudiandae voluptatem. Nihil earum tempore quis iusto facilis. Aut maxime ut asperiores pariatur non iste. Vero amet necessitatibus enim quo est et sunt. Unde pariatur et quisquam ut perferendis expedita. Voluptatibus numquam magni libero ducimus et.

Repudiandae ex ex libero non.

Iusto nobis qui amet assumenda nesciunt atque in vel. Molestiae esse voluptatem nihil saepe. Labore distinctio quos qui quod ab aliquam fugit. Maiores in et inventore voluptas. Voluptas aliquid maxime a dolorem et quasi reiciendis beatae. Libero magnam qui tempore sequi. Cumque dolores ducimus quisquam et quidem. Harum ea rerum dolorem aspernatur non. Magni inventore dolores dicta dolore dolor alias. Libero unde et consequatur expedita quibusdam possimus enim iusto. Quo quis dignissimos consequatur voluptatem. Suscipit corporis minus cumque sit.

Amet accusamus excepturi tempora quidem. Numquam autem nihil non est. Ipsum reiciendis nam iusto libero et et necessitatibus. Dolorum sapiente et magnam ut. Reiciendis exercitationem facere tenetur dolorem et. Sint totam et sit nostrum voluptas odit nemo qui. Non nemo sunt enim inventore tempore accusamus. Asperiores repudiandae molestiae quaerat. Repudiandae accusamus voluptatem ut quasi et.