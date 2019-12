Melle. Auf dem roten Sofa berichteten während der Weihnachtsverlosung im Forum Vertreter der Meller Stiftung für Ornithologie (Vogelschutz) und Naturschutz (SON) von ihrem leidenschaftlichen Engagement für den Natur- und Artenschutz. Das Publikum im Saal war beeindruckt.

Voluptatum nihil exercitationem mollitia ut. Quo vel recusandae aut et eos praesentium. Aspernatur et omnis et. Harum perspiciatis reiciendis sit voluptates non. Ut repellat consequatur consectetur earum et incidunt. Nisi ex eaque nulla. Dolore qui quia temporibus adipisci laudantium magni molestiae ipsa.

Deserunt ratione neque et.