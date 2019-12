Blaskapelle Gesmold eröffnet das neue Jahr in Melle musikalisch CC-Editor öffnen

Die Blaskapelle Gesmold wird den musikalischen Bogen bei ihren Winterkonzerten Anfang Januar gewohnt weit spannen. Foto: Blaskapelle Gesmold

Gesmold. Zum Jahresstart 2020 veranstaltet die Blaskapelle Gesmold ihre Winterkonzerte. In der zum Konzertsaal umgestalteten Sporthalle in Gesmold wird dem Publikum am Freitag, Samstag und Sonntag, 3., 4. und 5. Januar, ein abwechslungsreiches Programm geboten. Samstag ist allerdings schon ausverkauft.