Neuenkirchen . Die ev. Jugend im Meller Stadtteil Neuenkirchen hat wieder Päckchen gepackt und am Menschen verteilt , denen es nicht gut geht oder die das Fest alleine verbringen müssen. Es wurden 15 Einzelpersonen und drei Familien beschenkt.

Dolor ullam eveniet voluptatem quae id voluptas aut. Mollitia voluptatem saepe optio eos in. Vitae et earum dolorem et minima ab atque. Ipsa ipsum similique est.