Proben für den großen Auftritt an Heiligabend: Einen gemeinsamen Kinderchor bilden die 90 jungen Schauspieler an mehreren Stellen des Krippenspiels. Foto: Norbert Wiegand

Melle. In fast allen Kirchengemeinden des Grönegaus gibt es am Heiligen Abend Krippenspiele in den Kindergottesdiensten. In der katholischen Gemeinde St. Matthäus zeigen 90 Kinder zwischen drei und zwölf Jahren die Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef und der Geburt des Christkindes.