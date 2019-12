Ein älterer Mann schiebt seine Frau im Rollstuhl. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Melle. Er nahm ihre Hand, die kraftlos in ihrem Schoß lag. „Du bist das Liebste, was ich habe“, sagte er. Mit ausdruckslosen Augen sah sie ihn an, nein, sie sah durch ihn hindurch, erwiderte seinen Händedruck nicht.