Melle. Mit dem diesjährigen Weihnachtskonzert schenkte die Meller Kantorei unter der Leitung von Andreas Opp einem verzückten Publikum in der Petri-Kirche ein Klangerlebnis vom Feinsten.

Das rund einstündige Programm war kurz, aber eindrucksvoll. Neben dem Chor sorgten fünf namhafte Solisten, ein auserlesenes Orchester mit Harfe, zusammengestellt aus Musikern der Musikhochschule Detmold, und die Christian-Vater-Orgel für eine rundum gelungene Aufführung.

Perfekte Abstimmung

Jede Stimme fügte sich harmonisch in das große Ganze, sodass die gesamte Darbietung von einem homogenen Zusammenspiel aller Beteiligten und einem ausgewogenen Klang getragen war. Einsätze, Dynamik und Abstimmung mit dem Dirigenten waren perfekt.

Der Einstieg erfolgte mit der festlichen Adventskantate "Machet die Tore weit", die von dem autodidaktischen Ausnahmetalent Georg Philipp Telemann (1681–1767) komponiert wurde und größte Wertschätzung durch Johann Sebastian Bach erfuhr, indem dieser die Partitur für eine Leipziger Aufführung eigenhändig abschrieb.

Die Geigen wurden in der Petri-Kirche um einen Halbton herunter gestimmt, sodass die Kantate in der Originaltonart erklingen und eine authentische, vom Komponisten intendierte Stimmung entstehen konnte. Das längere Stück des Abends war das zehnteilige Weihnachtsoratorium "Oratorio de Noel" des französischen Komponisten Camille Saint-Saens (1835–1921), das dieser aus Texten der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung, und der katholischen Weihnachtsliturgie zusammengesetzt hat.

Grundlage ist das Lukasevangelium mit der Verkündigung an die Hirten, die von Zitaten aus Psalmen und Jesaja untermauert wird. Gleich im Vorspiel malten verspielte, dudelsackartige Klänge der Orgel, von friedlichen Streichern umschmeichelt, das Klangbild eines arkadischen Hirtenidylls in den Raum, das als Exposition für die Verkündigung der Engel und die Freude und Danksagung der Hirten diente, welche in den folgenden Teilen durch ein wohlklingendes Zusammenwirken aller Stimmen großartig zum Ausdruck gebracht wurden.

Jutta Potthoff aus Münster überzeugte als glanzvoller Sopran, Swenja Rissiek aus Detmold brillierte als weicher, beweglicher Mezzosopran, Christiane Schmidt aus Lemgo erwies sich als erhabener Alt, Michael Pflumm aus Berlin malte mit seiner klaren Tenorstimme das Bekenntnis Petri förmlich in die Luft, und Björn Schülmann aus Bielefeld erfüllte den Raum mit seinem melodiösen Bariton.

Zauberhafte Effekte

Es kam zu zauberhaften Effekten wie der Kombination von träumerischen Harfenklängen und den hohen und tiefen Stimmen im gemeinsamen, zärtlich einander umspielenden Lobpreis. Das hervorragende Zusammenwirken aller Beteiligten gipfelte in einem einzigen großen Halleluja, welches das Konzert mit einem gebührenden monumentalen Abschluss krönte.

In den kurzen stilleren Momenten der Aufführung konnte man die berühmte Stecknadel fallen hören, und nach dem letzten Akkord würdigte das Publikum das Gehörte mit stehenden Ovationen, sodass als einziges Manko dieses Abends das Fehlen einer Zugabe erscheinen könnte, die jedoch in keiner Weise zu diesem Konzert gepasst hätte, das in sich rund war und trotz seiner empfundenen Kürze sicher noch lange in den Menschen nachwirkt.