Buer. Der fernsehbekannte Tenor Volker Bengl steht in der Tradition seines Lehrers und Förderers Rudolf Schock. Am Freitag, 27. Dezember, singt er um 17 Uhr am Weihnachtsbaum der Martinikirche sein ganz persönliches Weihnachtskonzert unter dem Titel: „Süßer die Glocken nie klingen“.

Am Piano begleitet Manfred Neumann, mit dem ihn eine langjährige Zusammenarbeit als kongenialer Partner an den Tasten verbindet.

Die Besucher erwartet ein gefühlsbetontes Programm, wobei der Schwerpunkt auf den traditionellen Weisen der Lieder zu Weihnachten liegt, die immer weniger zu hören sind und die: „Seit Jahren mehr und mehr aus dem Fernsehen verbannt werden“, bedauert der Tenor.

So lässt Volker Bengl mit seiner einzigartigen Stimme Lieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“, „Es ist ein Ros“ entsprungen„, “O heilge Nacht„ und “Alle Jahre wieder„ erklingen.

Volker Bengl ist der geborene Entertainer und war Schüler sowohl von Rudolf Schock als auch von Kammersängerin Erika Köth. Er begeistert schon seit vielen Jahren ein großes Publikum mit seinem herausragenden Gesang und seinem ausdrucksstarken Schauspiel.

Seit seinem Studium an der Musikhochschule für Musik in Mannheim/Heidelberg verkörpert der gebürtige Ludwigshafener zahlreiche Rollen in Oper- und Operetten-Stücken. Diese Verbindung aus Schauspiel und Gesang faszinierte Volker Bengl schon immer, und so steht er regelmäßig auf den großen Bühnen der Republik wie der Dresdner Semperoper und der Deutschen Oper in Berlin.

Doch auch aus der deutschen Fernsehlandschaft ist er kaum mehr wegzudenken. In über 150 Sendungen war er bereits zu sehen und zu hören, in denen er mit seiner Kunst Millionen von Zuschauern begeisterte. Wenn Volker Bengl seine Musik präsentiert, ist Genuss garantiert.

Nummerierte Platzkarten zum Preis von 24 Euro gibt es beim Meller Kreisblatt und in der Buchhandlung Sutmöller in Melle, in Rullkötters Blumenhaus in Buer und über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173 2505926.