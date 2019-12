Ruhig war es in der jüngsten Nacht von Samstag auf Sonntag an der Diskothek "Naava" in Melle. Foto: Thomas Wübker

Melle. Die Nacht an der Diskothek "Naava" in Melle ist für die Polizei an diesem Samstag ruhig und ereignislos. Keine Selbstverständlichkeit. Nur kurz flammt so etwas wie eine Auseinandersetzung auf. Als die überwiegend männlichen Besucher die Disco am frühen Sonntagmorgen verlassen, wird jedoch ersichtlich, welches Potenzial in ihnen schlummert.