Die Weihnachtsgeschichte und die Zirkusfamilie in Melle

Melle. Vor sechs Jahren ist die Zirkusfamilie Spindler in Melle gestrandet. Nun muss sie nebst den verbliebenen Tieren eine neuen Platz für ihre Wohnwagen finden. Klingt irgendwie nach der Weihnachtsgeschichte, findet unser Kommentator und hofft, dass es auch diesmal ein gutes Ende nimmt.

Den Spindlers läuft die Zeit davon. In zwei Wochen müssen sie den Platz an der Betonstraße verlassen, auf dem sie seit sechs Jahren stehen.

Sie tun sich schwer, eine neue Heimstatt zu finden. Einen Platz für ihre Wohnwagen wohlgemerkt, denn so unvorstellbar es für Sesshafte wäre, nur noch im Camper zu wohnen, so wenig können die Zirkusleute in einer Wohnung leben.

Der Stadt ist kein Vorwurf zu machen. Sie war geduldig, böte eine Wohnung an, aber – was nutzt es.

Und auch von dem Unternehmen, dass sich auf dem Gelände erweitert, kann man kaum erwarten, um den Restzirkus herum zu planen und zu bauen.

Mal abgesehen von rechtlichen Problemen wie Wohnen in einem Gewerbegebiet.

Bliebe nur private Initiative. Wer gibt vier Menschen, acht Affen, drei Ponys, zwei Eseln, zwei Kühen, einem Hund einen Platz? Klingt irgendwie nach der Weihnachtsgeschichte.

Damals ging alles gut.