Das erfolgreiche SCM-Meisterteam mit (von links): Jens Henke, Daniel Bauer, Svenja Böhmann, Bettina Krachudel, Ronja Fuchtmann, Roman Geile sowie Andre Klingemann (vorne). Es fehlen: Matthias Bredensteiner und Jürgen Mertsch. Foto: Henke

Melle. Die zweite Badminton-Mannschaft des SC Melle hat sich schon am vorletzten Spieltag der Saison die Meisterschaft in der Bezirksklasse gesichert. Damit ist der Aufstieg in die Bezirksliga vorzeitig perfekt.