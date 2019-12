Melle. „Danke! Ihr seid einfach wunderbar.“ Mit anhaltendem Applaus unterstrichen Hunderte von Besuchern in der St.-Matthäus-Kirche das verdiente Lob der Unicef-Vertreterinnen: Fast zwei Stunden lang sangen und musizierten Schüler des Gymnasiums zugunsten der Kinderhilfsorganisation.

Es scheint so selbstverständlich: Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, gesund aufzuwachsen und sich nach seinen eigenen Fähigkeiten zu entwickeln – unabhängig von Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. „Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an Hunger“, berichteten Sabine Hafer und Annekathrin Schlaack von Unicef Osnabrück. „Die Lage ist sehr ernst. Aber sie ist nicht hoffnungslos.“

Dafür sorgt seit 1970 auch das Gymnasium Melle – zunächst mit dem Benefizkonzert zu Weihnachten, seit 1985 auch mit dem Sommerkonzert der Meller Schulen sowie seit 2002 mit dem Verkauf von Grußkarten auf dem Weihnachtsmarkt. 290.000 Euro kamen auf diese Weise für die Arbeit des Kinderhilfswerkes zusammen. Am Mittwoch wuchs dieser Betrag noch einmal um 15.000 Euro an. 5000 aus Spenden am Ausgang und knapp 10.000 aus dem Grußkartenverkauf. Zum 51. Mal engagierten sich junge Sänger und Musiker für notleidende Kinder in aller Welt und haben damit nun die magische Zahl von 300.000 Euro erreicht.

Mit ihnen widmeten sich als musikalische Leiter Christoph Lanver, Stefan Lutermann, Stefan Sporreiter, Jan Mons, Petra van Verth, Monika Weigelt und Eva-Maria Witte mit großem pädagogischem Einsatz der Vorbereitung des Benefiz-Konzertes. Schon die jüngsten Musiker trugen im Vororchester, der Streicher-AG und bei den Vorbläsern zum vielseitigen und klangvollen Konzertprogramm bei. Dessen musikalisches Motto gab die Bläsergruppe zu Beginn aus: Die Erkenntnis „We are the world“ inspirierte alle Akteure zu vielen Stunden intensiver Probenarbeit.



Und das Ergebnis konnte sich hören lassen – ob beim eingängigen „Swing into Christmas“ der Bläsergruppe oder dem deutsch-französischen „Entre le boeuf“ des Unterstufenchores. Mit sanften Harmonien in „Sweet was the song“ und strahlendem Gloria im „Personent Hodie“ bereicherte die Kinderkantorei von St. Matthäus den rund zweistündigen Konzertabend. Aus geheimnisvollem Piano stiegen die „Three Christmas Carols“ der Jugendkantorei an. Stimmung brachte der "Männerchor“ des Gymnasiums in die Kirche: Beim ansteckenden „This little light of mine“ klatschen die Besucher rhythmisch mit.

Einen Ausflug in den italienischen Spätbarock unternahm das Orchester mit der niveauvoll intonierten Pastorale aus einem Concerto grosso von Francesco Manfredini. Klavier und Kontrabass begleiteten das ausdrucksstarke Lob der Schöpfung, das der Chor mit John Rutters „Schau auf die Welt“ in Szene setzte. Ein bemerkenswertes Bild bot sich zum abschließenden Höhepunkt des Konzertes dar. Denn für „A Vaughn Williams Christmas“ vereinten sich Chor und Orchester im Altarraum zu einem eindrucksvollen Klangkörper.

Gemeinsam stellten sich Schüler und Lehrer einmal mehr in den Dienst der guten Sache – und mit ihnen die Konzertbesucher, die bereitwillig ihre Herzen und Geldbörsen öffneten. Und das Engagement für Unicef geht weiter, versprach Schulleiter William Pollmann: „Uns als Schulgemeinschaft ist das Tradition und innere Verpflichtung.“