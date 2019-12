Melle. Nach dem Vorbild der deutschen Bauern, die bei ihren großen Protestaktionen in den letzten Wochen auf eine gemeinschaftliche Agrarpolitik hinwirken wollten, gingen am Mittwoch auch tausende niederländische Berufskollegen auf die Straße.

Nach dem Vorbild der deutschen Bauern, die bei ihren großen Protestaktionen in den letzten Wochen, auf eine gemeinschaftliche Agrarpolitik hinwirken wollten, gingen tausende niederländische Berufskollegen auf die Straße. Denn nach ihrer Meinung kann nur gemeinsam mit wirtschaftlich arbeitenden Landwirten eine erfolgreiche Umwelt- und Tierschutzstrategie vorangebracht werden.



Ihre Solidarität brachten deutsche Landwirte dadurch zum Ausdruck, in dem sie sich nachmittags landesweit an verkehrsgünstig gelegenen Stellen mit ihren Fahrzeuge aufstellten und bei voller Arbeits- und Warnbeleuchtung, einen strahlend hellen Kontrast zum Abendhimmel bildeten.

Mahnfeuer entzündet

Auch das Landvolk Melle versammelte sich als Zeichen zum Erhalt der deutschen Landwirtschaft in allen Ortsteilen, wie zum Beispiel in Wellingholzhausen, zwischen dem Betrieb Wibbelsmann und der Tankstelle, direkt am Kreisel. Aus dem gleichen Anlass wurden am 2. Adventswochenende auf dem Eickel, einem der höchsten Punkte Gesmolds, ein vom Landvolk unterstütztes Mahnfeuer entzündet.

Denn gerade in der Adventszeit wird deutlich, dass Genuss und Landwirtschaft eng miteinander verknüpft sind. "Zusammenraufen, um gemeinsam, fraktionsübergreifend und lösungsorientiert am Gemeinwohl zu arbeiten ohne die Menschen gegeneinander auszuspielen und deutsche regionale Landwirtschaft per Gesetz abzuschaffen, nur das bringt uns alle voran", so lautet die Forderung der Landwirte.