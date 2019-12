Die feierliche Freigabe der Hannoverschen Straße in Melle-Buer durch unter anderen Landrätin Anna Kebschull, erfolgte am Feuerwehrhaus in Tittingdorf. Das ZDF filmte. Foto: Landkreis Osnabrück

Buer. Die Hannoversche Straße (K 204) in Buer ist wieder frei befahrbar. In einem feierlichen Akt am Feuerwehrhaus in Tittingdorf wurde sie von Vertretern aus Verwaltung und Politik freigegeben. Dazu hatte sich auch das ZDF eingefunden.