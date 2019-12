Melle. Kai Friedering hat mit seinem Rätselspiel „Abenteuer Melle“, das Sehenswürdigkeiten mit einer Schatzsuche verbindet, einen Volltreffer gelandet: 156 Teilnehmer haben das Spiel an jeder Station von A bis Z gelöst und so die Fördersumme schnell auf den Maximalbetrag von 5 000 Euro gehoben.

Kaufleute und Unternehmer motivierten die Spieler beim Auffinden des Schatzes mit Gutscheinen ebenso wie die Bürgerstiftung der Sparkasse, die für jeden erfolgreichen Teilnehmer 50 Euro für das Projekt „Skateanlage in Melle-Mitte“ des Jugendparlaments spendete.

„Angemeldet hatten sich mehr als 1 100 Leute, und insgesamt wurde das Rätsel 3800 Mal gelöst“, berichtete Kai Friedering, der die Idee bereits vor 20 Jahren, damals jedoch als Abigag entwickeln wollte. Die Umsetzung dauerte dann bedeutend länger. „Es sollte aber nicht in der Schublade versauern“, meinte der Softwareentwickler im Nachhinein.

Im Jubiläumsjahr

Am Wochenende des 850-Jahr-Jubiläums war es dann soweit: Kai Friedering machte sich auf den Weg und fotografierte acht Sehenswürdigkeiten, die er anschließend bei der Entwicklung und Programmierung des Rätsels in unterschiedliche Stationen einbaute. Die Suche nach einem 850 Jahre alten, in Melle versteckten Schatz mit abschließender grafischer Gestaltung vollendeten das Werk.

„Die Kombination mit einer Spende wäre cool“, so lautete der nächste Gedanke. Gesagt, getan, und schnell war der Kontakt zur Kreissparkasse hergestellt. „Die marode Skateanlage hat mich schon lange genervt, da ich selber gern Inliner fahre“, meinte der Spieleinitiator, der sich besonders über die Riesenresonanz freute. „Viele wünschen sich eine zweite Version des Rätsels, mal sehen, vielleicht klappt das.“

Wer weiterspielen möchte, kann das gerne tun. Weitere Informationen unter www.abenteuer -melle.de. Große Freude auch bei Moritz Fuchs vom Jugendparlament: „Sowohl das Spiel als auch die Skateanlage sind für Jugendliche wirklich interessant.“