Bad Oeynhausen. Das Russische Nationalballett zeigt am 29. 12. „Der Märchenball“ und „Schwanensee“ in Bad Oeynhausens Theater im Park.

Es gibt am Sonntag nach Weihnachten gleich zwei Vorstellungen: Um 15 Uhr ist „Der Märchenball“ für die ganze Familie zu sehen, für Erwachsene findet um 19 Uhr die Aufführung von „Schwanensee“ statt. Ob Südafrika, China oder die USA – das Russische Nationalballett hat sich weltweit einen Namen als hochkarätiges Tanzensemble gemacht.

Auf eine Reise durch mehr als 100 Jahre Ballettgeschichte begeben sich die Zuschauer gemeinsam mit dem Russischen Nationalballett in „Der Märchenball“. Die Schwanenprinzessin, Dornröschen und die Nussknacker – sie und viele weiter Figuren berühmter Balletts überbringen der Märchenerzählerin Jeannie zur Feier ihres Geburtstags ein persönliches Geschenk. Sie erzählen ihr deren Geschichte in einem wundervollen Tanz. So wechseln sich Momente aus den größten Ballettwerken Tschaikowskys ab. Jede Szene wird durch eine Erzählung begleitet, so dass auch die Kleinsten im Publikum den getanzten Szenen und der Balletthandlung folgen können.

„Schwanensee“ ist das wohl weltweit bekannteste und erfolgreichste Ballett Tschaikowskys. Durch zahlreiche Verweise in Filmen und Bü-chern hat es unsere Wahrnehmung von Ballett geprägt wie kein zweites Stück. Tänzerisch anspruchsvoll

Die Liebesgeschichte zwischen dem adligen Jüngling und der verwunschenen Schwanenprinzessin findet sich zudem als Motiv in zahlreichen Märchenerzählungen auf der ganzen Welt wieder. „Schwanensee“ ist eines der tänzerisch anspruchsvollsten Ballette und gehört aufgrund seiner weltweiten Popularität zum Standardrepertoire aller großen Ensembles. Gerade der als Doppelrolle angelegte Part der Odette/Odile verlangt größte Hingabe, Ausdauer und Körperbeherrschung.

Das Russische Nationalballett wurde während der Zeit der Perestroika in den späten 80er Jahren gegründet. Initiator war der legendäre Star und erste Solist des Bolschoi Balletts Maris Liepa. Heute hat das Russische Nationalballett seine eigenen Ausbildungsstätten mit über 100 Tänzern und Ballettmeistern. pm/nw

Tickets ab 40 Euro je Vorstellung sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 05731 1300, sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.