Totalschaden entstand an den beiden Mercedes-Pkw, die in den Unfall auf der Gerdener Straße verwickelt waren. Foto: Christoph Franken

Melle. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Gerdener Straße in Melle wurde am Mittwochnachmittag ein älteres Ehepaar in seinem Wagen glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.