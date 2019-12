Bad Oeynhausen. Noch bis 29. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt Bad Oeynhausen seine Pforten.

Geschenke kaufen, das Weihnachtsfest organisieren und jede Menge Weihnachtsfeiern – der Advent und die Weihnachtszeit sind turbulent. Wer dem Stress entfliehen und durchschnaufen möchte, der kann das auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt tun. Der Inowroclaw-Platz und die Fußgängerzone präsentieren sich als festliche Flaniermeile.

„Die fröhlichen Gesichter auf und rund um die Eislaufbahn oder auch die festlich geschmückte Fußgängerzone machen den Dezember Jahr für Jahr zu einer ganz besonderen Zeit in unserer Stadt“, freut sich Bürgermeister Achim Wilmsmeier. Die Kombination der kulinarischen Angebote in heimeliger Atmosphäre mit den kleinen Kunsthandwerkerbüdchen, Karussells und der Eislaufbahn machen den Markt zu einem Highlight für die ganze Familie.

Mehr als 30 Verkaufsstände und Büdchen haben neben kulinarischen Klassikern auch handgefertigten Schmuck, Weihnachtsdeko und weitere Geschenkartikel im Programm. Abend für Abend taucht zudem die stimmungsvolle Beleuch-tung den Markt in warmes Licht. Das Highlight des Bad Oeynhausener Weihnachtsmarktes ist die 375 qm große Open-Air-Eisfläche auf dem Inowroclaw-Platz.

Bei Glühwein, Reibekuchen und Co. rund um die Eisfläche kann dem fröhlichen Treiben auf der Eislaufbahn zugeschaut werden, um im Anschluss selber seine Laufkünste unter Beweis zu stellen.

Während der gesamten Zeit des Weihnachtsmarktes können die Besucher beinahe täglich Konzerte und Vorstellungen verschiedenster Art erleben. Drei Tage vor Weihnachten sorgt BeLu mit seiner „Zaubershow für Groß und Klein“ auf der Bühne am Inowroclaw-Platz für magische Momente. Insgesamt finden seit dem 29. November in der Adventszeit und zwischen den Jahren um die 60 Veranstaltungen in und um die Bad Oeynhausener Innenstadt statt.

Der Weihnachtsmarkt endet am 29. Dezember und ist, ebenso wie die Eislaufbahn, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt nur von 11 bis 14 Uhr, und am 25. Dezember ist er komplett geschlossen. pm/nw

Weitere Informationen und alle Termine gibt es auf www.weihnachtsmarkt-badoeynhausen.com.