Melle. Mit Freude im Herzen Freude schenken : Unter diesem Aufruf haben Landwirte vom Landvolk, Landjugend und Landfrauen in Melle in diesem Jahr einen Aufruf zu Gunsten der Meller Tafel gestartet.

Denn: Nicht jeder hat das Glück an Weihnachten seinen Liebsten Geschenke kaufen zu können und ein Festmahl herrichten zu können. Kinder schreiben Wunschzettel und hoffen darauf, dass an Heiligabend heiß ersehnte Geschenke unter dem Baum liegen. Doch nicht alle Familien können Wünschen nachkommen. Damit bedürftige Familien in der Region eine schöne Bescherung erleben, hat das Landvolk Melle dieses Jahr der Tafel Geschenke, grüne Bänder als Gruß aus der Landwirtschaft, Gutscheine und Lebensmittel gespendet.