Virtuoses Gitarrenkonzert begeistert in Melle

Mit seinem Gitarrenspiel begeisterte Jens Komnick in der Pauluskirche. Foto: Sebastian Olschewski

Melle. Am Wochenende brachte Jens Kommnick virtuos und auf spielerisch, leichte Art seine Gitarre vor dem Publikum in der fast ausverkauften Pauluskirche in Melle zum Klingen.