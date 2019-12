Neuenkirchen . Jung und Alt, modern und traditionell: das ist die Bandbreite, die die Besucher des traditionellen Adventskonzerst in der Christophorus-Kirche im Meller Stadtteil Neuenkirchen erwartete. Sie wurden nicht enttäuscht.

Beim traditionellen Adventskonzert in der Christophorus-Kirche in Neuenkirchen wurden die Ankommenden und Wartenden bereits vor dem eigentlichen Konzert von den Jungbläsern begrüßt. Die Mädchen und Jungen lernen seit gut einem Jahr an ihren Instrumenten und hatten unter der Leitung von Karin Madita Jahn ihre erste Aufführung.

„Vielen Dank an euch für diesen mutigen Auftritt“ bedankte sich Christoph Horstmann als Leiter des Posaunenchores bei dem Nachwuchs und überreichte für alle eine kleine Tüte mit Leckereien, bevor seine Kollegin Annegret Kramm am Dirigentenpult die Bläser durch das erste Stück führte. Eine fulminante, musikalische Begrüßung mit dem Stück „Die Herrlichkeit Gottes, des Herrn“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg-Friedrich Händel.

„Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders öffnen wir heute Abend sehr gerne die Türen unserer Kirche und freuen uns auf ein abwechslungsreiches Konzert, dass uns alle auf die kommenden Tage einstimmen soll.“ begrüßte Pastorin Daniela Uhrhan-Holzmüller die Gäste und fügte hinzu: „Und im besten Fall gehen Sie mit einem Lächeln nach dem Konzert nach Hause.“

Kinderchor und Band

Aufgeregte Stimmen der Jüngsten füllte die Kirche, bevor sie unter der Leitung von Anika Lange-Reckling und Marina Huning zwei wunderbare Beiträge aus dem diesjährigen Krippenspiel zu Gehör brachten. Anschließend gab es eine kleine Premiere: der Kinderchor und die Jugendband Chapel trugen gemeinsam das Stück „Santa Claus is coming to town“ vor. Ein gelungenes Zusammenspiel, zumal die meisten der Kinder in der Schule noch gar kein Englisch lernen.

Nach zwei weiteren Vorträgen der Jugendband zitierte Hanns-Peter Haase an seiner Orgel unter den Titel „Fröhliche Weihnachtslieder“ so manche weihnachtliche Melodie, von „Freut euch, freut euch, Menschenkinder“, über das englische „God rest you Merry“ bis zum markanten „O du fröhliche“ von C. Cooman. Da hat der eine oder andere in Gedanken vielleicht auch mitgesummt.

Unter der Leitung von Renate Siegers ging es der Singkreis der Landfrauen etwas ruhiger an: Unter anderem „Sage, wo ist Bethlehem“ wurde sehr gefühlvoll von den Damen vorgetragen, bevor die ganze Besucherschar einstimmte in „Macht hoch die Tür“. Musikalisch unterstützt von Organist Hanns-Peter Haase und dem Bläserinnen und Bläsern.

Der letzte Auftritt

Der Gesangverein Eintracht Neuenkirchen hatte sich für den letzten Auftritt in seiner Vereinsgeschichte Unterstützung von einem befreundeten Chor aus Hiddenhausen geholt. Die Frauen und Männer trugen ein imposantes „Magnifikat“ vor und zeigten so noch einmal ihr Können.

„Jingel Bells“ kann auch ganz ohne Glöckchen wunderbar klingen. Das bewies der Posaunenchor Neuenkirchen jetzt unter der Leitung von Christoph Horstmann und füllte mit allen Blechbläsern den Kirchraum musikalisch aus.

Der JeKaMi-Chor bot neben zwei anderen Stücken auch polnisches Liedgut dar. „OjMaluski“ wurde gefühlvoll von den Solistinnen gesungen und von dem gesamten Chor mit „Kleines Kind“ geantwortet. „O du fröhliche“ zum Abschluss im Stehen gesungen sorgte für Gänsehaut trotz Winterbekleidung. So gingen die Besucher fröhlich gestimmt und sicherlich mit dem gewünschten Effekt in den Abend: einem Lächeln im Gesicht und vielleicht noch einem Lied im Ohr und auf den Lippen.