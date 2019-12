Riemsloh. Am vierten Adventswochenende, 21. und 22. Dezember, lädt Thomas Gebauer vom „Tomatillo“ jeweils ab 15 Uhr wieder zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Kastanienplatz in Riemsloh ein.

„Seit vielen Jahren zählt diese stimmungsvolle Veranstaltung zu einem der Höhepunkte in unserem Dorfleben und lockt deshalb traditionsgemäß zahlreiche Menschen aus dem Ort und aus der Umgebung zum gemütlichen vorweihnachtlichen Klönen in das Oberdorf“, sagt Ortsbürgermeister Günter Oberschmidt.

Nachdem in den vergangenen Tagen und Wochen die Weichen zum Gelingen der Veranstaltung gestellt worden sind, hofft Thomas Gebauer, „dass die beiden ereignisreichen Tage auch dieses Mal möglichst vielen Bürgerinnen und Bürger eine willkommene Einstimmung auf das bevorstehende Christfest bieten werden“.



Dass dabei auch an die Jüngsten gedacht wird, versteht sich von selbst. So sorgt der Verein Glückbringer erneut dafür, dass die Mädchen und Jungen Fahrten im Kinderkarussell genießen können – und zwar kostenlos. Doch damit nicht genug: Am Sonntag gegen 17 Uhr wird der Nikolaus auf dem Kastanienplatz eintreffen, um danach die Kinder mit kleinen Präsenten zu beschenken.

Traditionsgemäß werden unter dem großen Weihnachtsbaum zudem Glühwein, Grillschinken und weitere Leckereien angeboten.

Günter Oberschmidt dankt Thomas Gebauer und allen ehrenamtlich tätigen Mitstreitern für die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes: „Ohne Euer Engagement wäre es nicht möglich, so etwas Schönes aufzuziehen“.