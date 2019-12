Melle. Der Stadtverband Melle der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung (MIT) hat jetzt das seit seiner Gründung in Melle ansässige Unternehmen Neuero Industrietechnik für Förderanlagen GmbH mit dem Innovationspreis 2019 ausgezeichnet.

Die Preisübergabe an den Geschäftsführer Tomas Kisslinger und an seiner Seite dessen Tochter Stephanie erfolgte in den Räumen des Unternehmens in Anwesenheit zahlreicher Gäste. Darunter befanden sich Bürgermeister Reinhard Scholz und Wirtschaftsförderer Hartwig Grobe.

100-jährige Tradition

Der Vorsitzende des Meller Stadtverbandes der MIT, Guido Sickmann, betonte in seiner Laudatio, dass sich dieses Unternehmen mit seiner 100-jährigen Tradition als Spezialist für Förderanlagen von Futter- und Lebensmitteln sowie auch von Düngemitteln und Mineralien durch ständige Forschung und Innovation zum Branchenführer durch „Made in Germany“ entwickelt habe.

Zu den zahlreichen auszeichnungswürdigen Besonderheiten, wie sie in der später überreichten Ehrenurkunde aufgeführt werden, zählt die Entwicklung eines neu entwickelten Beladekopfes, der eine fast staubfreie Be- und Entladung von Schüttgütern auf Schiffen ermöglicht. Aber auch der weltweite Einsatz speziell geschulter Neuero-Mitarbeiter . bei Neuanlagen, Nachrüstungen und Umbauten nannte Sickmann auszeichnungswürdig.

Ohne Niedersachsenroß

Die Ehrenurkunde übergab anschließend der Ehrenvorsitzende des Stadtverbandes, Burkhardt Schleef. Dazu gab es eine Kunststoff-Stele mit dem Namen des Unternhmens. Die löste das traditionelle kleine metallene Niedersachsenroß ab, das die MIT bislang zur Urkunde überreichte.

Der Preisübergabe schloss sich Bürgermeister Reinhard Scholz mit Glückwunsch und Grußwort an. Melle könne generell stolz sein auf seine mittelständischen Unternehmen, so der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang hob Scholz das bereits seit mehreren Generationen in Melle gewachsene Unternehmen Neuero hervor.

Nach weiterem Dank durch den Geschäftsführer stellte Stephanie Kisslinger in einem kurzen Bildbeitrag das Unternehmen vor. Danach nahmen die Besucher wesentliche Teile des insgesamt über 6500 Quadratmeter großen Produktionsbereiches mit Logistikhalle in Augenschein. Während des Rundgangs beantworteten der Geschäftsführer sowie seine sichtlich froh gestimmten Mitarbeiter die Fragen der Besucher so, dass es auch maschinentechnische Laien verstanden.

Gutes Arbeitsklima

Nach weiterem Gedankenaustausch bei abschließendem Imbiss waren sich die Besucher einig, ein innovatives Unternehmen mit spürbar gutem Arbeitsklima gesehen zu haben. „Dem wünschen wir weiter wachsende Marktchancen und eine sichere Zukunft“, sagte Guido Sickmann.