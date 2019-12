Wellingholzhausen. Jedes Jahr von Mai bis September ist es Zeit für das Sportabzeichen. Dabei sind deutschlandweit tausende Ehrenamtliche im Einsatz, um den sportwilligen Bürgern bei dem Versuch, die Bedingungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu erfüllen, zur Seite zu stehen. Das wurde in diesem Jahr beim TV Wellingholzhausen im gleichnamigen Meller Stadtteil vor dem Hintergrund des 100-jährigen Vereinsjubiläums forciert.

Im Jahr des hundertjährigen Jubiläums sollte es doch für einen Verein wie den WTV mit über 1.500 Mitgliedern möglich sein, auch hundert Sportabzeichen abzulegen – so der Gedanke der federführenden Sportabzeichen-Prüferin Anita Brune. In den Vorjahren war man allertdings immer bei rund 50 bis 60 Absolventen gelandet. Also rührte der Vorstand die Werbetrommel und warb bei den einzelnen Abteilungsleitern, Trainern und Betreuern, um gemeinsam diese Zahl zu erreichen.

Was anfangs noch zäh verlief, wurde nach und nach fast zum Selbstläufer, da auch die viele Vereinsmitglieder die Idee gut fanden und mit Begeisterung teilnahmen. Neben den Vereinsmitgliedern ist hier aber vor allem die Grundschule Wellingholzhausen zu nennen. Die „Grand Dame„ Marie-Luise Lumme als Ex-Lehrerin mit ihren noch guten Verbindungen zur Schule und die Lehrerinnen unter besonderem Einsatz von Caroline Fockenberg unterstützten dieses Vorhaben mit außerordentlichem Engagement.

Fast ein Minisportfest

An einigen Abnahmeabenden waren zudem auch etliche Eltern mit dabei, die mit ebensolchem Enthusiasmus ihre Kinder anspornten und die Abnahme fast zu einen Minisportfest werden ließen. Da seit Jahren die Dokumentation der Leistungen über ein PC-Programm verwaltet wird, waren alle jederzeit über den aktuellen Stand informiert. Hier und da konnte daher noch weiter motivierend eingegriffen werden.

Ende Oktober kam dann die Meldung über vier erledigte Schwimmnachweise von Schülern, wodurch die Zahl 100 tatsächlich geknackt worden war . Doch das Ende der Fahnenstange war damit noch nicht erreicht: Weitere Abzeichen wurden abgelegt, sodass mittlerweile eine Zahl jenseits der 100 erreicht ist.

“Der WTV-Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten für diese enorme gemeinsame Leistung und möchte gleichzeitig dazu motivieren, auch in den kommenden Jahren das Sportabzeichen zu erwerben„, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.