Buer. Am Wochenende kehrte Angelika Milster zum 7. Mal in die Martinikirche im Meller Stadtteil Buer zurück, um vor voll besetztem Kirchenschiff das Weihnachtsprogramm „Hoffnung“ zu präsentieren.

Auf der Orgelbank an der Westempore nahm ihr musikalischer Partner Jürgen Grimm Platz. Der vielseitige Musiker, Komponist und Arrangeur ist mit der Bueraner Orgel und ihren nahezu 1700 Pfeifen seit Jahren vertraut, war er doch auch stets bei allen Konzerten dabei.

Gut gelaunte Diva

Im schwarzen Mantel gekleidet lief die gut gelaunte Diva zu Beginn durch den Mittelgang, winkte dem Publikum zu und bestieg das erhöhte Podium im Altarraum, damit auch die Zuhörer in den hinteren Bankreihen die Sängerin sehen konnten. Sie selbst spielte auf ihre Größe an und bestätigte: „Ich bin ja nur so groß wie eine Parkuhr.“

Lob für Auftrittsort

Sogleich schmetterte Sie voller Inbrunst das Weihnachtslied „Herbei, o ihr Gläubigen“, schaute in den Kirchenraum und behauptete kess: „Ich habe Euch alle wiedererkannt. Schön, dass ich in dieser Kirche erneut singen darf. Das ist nicht selbstverständlich. Es war vor Jahren eine der ersten Kirchen, in der ich auftreten durfte.“

Einer getragenen Vater-unser-Vertonung folgte das Weihnachtslied „O heilige Nacht“. Eine beeindruckende Persönlichkeit sei mit Jesus Christus geboren, so Mister, bevor Sie die deutsche Version von „Joy to the world“ als „Freuet Euch all, der Herr ist nah“ intonierte.

Dass sie die Spielerei mit dem Handy im Publikum während eines Konzertes nicht mag, machte Sie deutlich: Na, schöne SMS gekriegt fragte sie in die dunkle Kirche und erzählte der darauf amüsierten Zuhörerschar: „Eine Dame hat neulich mein ganzes Konzert lang gehäkelt – muss ja jeder selber wissen... “

Mit „Glockenklang aus der Ferne“ und „Lass es schnein“, endete der ersten Teil nach weiteren Weihnachtsliedern. In der Pause war wiederholt zu hören: „Sie ist ja doch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit“.

Musicalhits wechselten im zweiten Teil mit Kirchenmusik und Weihnachtsliedern ab. Einem flehendem „Kyrie, Herr erbarme dich“ folgte mit brausender Orgel ein Agnus Dei. Milster bekannte darauf hin: „Ich bete, dass Kriege, Flucht, Völkermord und Vergewaltigung ein Ende nehmen“. Darauf sang sie das, ihr wie auf den Leib geschneiderte, „Jerusalem“ mit Hosianna in der Höhe, das mit voller Kraft gesungen und von der Orgel im Tutti begleitet wurde.

Alle Katzen in der Kirche

Einige Titel dürfen in einem Milster-Konzert nicht fehlen und die Grande Dame kündigte an: „ Und dann kam auch Andrew Lloyd Webber mit all seinen Katzen in die Kirche“. Es folgte also ihr persönlicher Hit „Memorys“ aus dem Musical Cats, so wie Sie es früher in Wien immer gesungen hat – und der Organist ließ zum Ende der Komposition den Zimbelstern mit seinen fünf kleinen Glöckchen erklingen.

Sie sang nie bei „Cats“

Das Publikum dankte mit langem Applaus. Übrigens: Angelika Milster hat nie in Hamburg „Cats“ gesungen, auch wenn es immer wieder behauptet wird.

Zum Abschluss tat Angelika Mister dann das, was beim Publikum besonders gut ankommt, weil es ja zuhause kaum noch getan wird: Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern mit dem Star des Abends. Sie forderte zum kräftigen Mitsingen auf und stellte fest: „Ja, es geht doch!“

Lange und kräftig wurde applaudiert und dann kamen die Weihnachtsblumen von Veranstalter Matthias Breitenkamp. Auf dieses Zeichen hin schenkte sie dem Publikum als musikalische Weihnachtsgabe die deutsche Version der Filmmusik „The Rose“ – die Rose.

Angelika Milster blieb noch ein wenig in der Martinikirche, um Autogrammwünsche und Selfies mit den Fans zu erfüllen. Einige von Ihnen hatten keines der sieben Konzert der Musical-Diva in Buer verpasst.