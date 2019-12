Melle. Glückliche Kinder, jede Menge Hallenfußball, spannende Spiele und Geld für den guten Zweck: Der diesjährige Weihnachtscup des SC Melle für E- und D-Junioren war erneut ein voller Erfolg. Mit Arminia Hannover und Eintracht Rheine nahmen zwei Außenseiter die begehrten Titeltrophäen mit nach Hause.

Hochbetrieb herrschte am Samstag und Sonntag in den Sporthallen Eicken-Bruche, Lindath-Südwest und an der Haferstraße in und um Melle. Turnierorganisator Berthold Wesseler vom SC Melle freute sich über „eine gute Zuschauerresonanz bei den Turnieren, faire Spiele, faire Trainer und positive Rückmeldungen der teilweise weitgereisten Teams.“ Mit Quick Oldenzaal nahm eine Mannschaft aus den Niederlanden in der Konkurrenz der E-Junioren teil. Die weiteste Anreise hatte der VfL Tremsbüttel aus Schleswig-Holstein unweit von Bad Oldesloe.





Den Anfang machen am Samstag die E-Junioren, bei denen sich bereits früh die Favoriten herauskristallisierten. Arminia Hannover, der SC Paderborn und der SC Münster überstanden ihre Gruppen ohne Punktverluste und zogen souverän in die Endrunde ein, die in der runderneuerten Sporthalle an der Haferstraße ausgespielt wurde.

Dort begegneten sich viele Teams auf Augenhöhe. „Lange war kein Favorit zu erkennen“, erzählte Turnierleiter Wesseler. Im Halbfinale setzte sich der VfL Osnabrück gegen den SC Greven mit 2:1 durch, Arminia Hannover schlug überraschend des SC Paderborn mit 1:0. Im Finale gewannen die Landeshauptstädter mit 3:0 gegen die Lila-Weißen und sicherten sich den ersten Titel in der E-Junioren-Konkurrenz. Die starke Leistung des Gewinners krönten Taha Genc, der als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, und Aiseld Bejzade, der mit 13 Treffern Torschützenkönig wurde. Die Auszeichnung des besten Torhüters sicherte sich Moritz Brill vom SC Paderborn.

Für die regionalen und lokalen Vertreter war bis auf den VfL Osnabrück wenig zu holen, betonte Turnierleiter Wesseler. Der SC Melle schied ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus. Einen Zähler ergatterte der TSV Westerhausen, während der TuS Haste ebenfalls ohne Punkt die Heimreise antrat. „Angesichts der Konkurrenz war unser Abschneiden gut. Die Jungs können mit ihrer Leistung zufrieden sein“, lobte Westerhausen-Trainer Keanu Leuschner seine Mannschaft.

Am Sonntag zeigte sich beim Turnier der D-Junioren ein ähnliches Bild. Nur Arminia Bielefeld gab sich in der Vorrunde keine Blöße und gewann alle fünf Partien. Die A-Mannschaft des SCM schlug Blau-Weiß Papenburg 3:1, schied aber dennoch aus. Viktoria Gesmold und die B-Mannschaft des SCM blieben ohne Punktgewinn, dafür qualifizierte sich der Osnabrücker SC für die Endrunde.

Dort war der Wettbewerb allerdings fest in überregionaler Hand. Arminia Bielefeld schlug Preußen Münster im ersten Halbfinale mit 3:0. Eintracht Rheine zog mit einem 4:2-Sieg über den HSC Hannover ins Endspiel ein und setzte sich im Finale überraschend mit 1:0 durch. Kimm Brüggemann (Arminia Bielefeld) wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet, sein Teamkollege Eyyüb Yasar wurde mit neun Treffern Torschützenkönig. Bester Torhüter des Turniers wurde Miran Kotan (HSC Hannover).

Für den Wohlfühlmoment des Turniers sorgte aber Organisator Wesseler, der am ersten Tag bereits verkündete, dass er 50 Cent für jedes erzielte Tor an den Ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück spenden werde. Keine fünf Minuten später hatte die Elternschaft von Arminia Hannover bereits weitere 50 Euro gesammelt. Zwei Schiedsrichter, die ohnehin kostenlos pfiffen, gaben weitere 20 Euro dazu. So war der Meller Weihnachtscup nicht nur sportlich ein absolutes Highlight für die Kinder.