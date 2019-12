Schnuckelig und auch in der Region immer beliebter: der Weihnachtsmarkt in Melle. Archivfoto: Harald Kirchhoff

Melle. Von einem „fulminanten Final-Wochenende“ des Weihnachtsmarktes in Melle sprach am Montag Michael Sutmöller für die Werbegemeinschaft Melle-City als Veranstalter. Er uns seine Mitstreiter gehen in ihrer Bilanz der vergangenen 16 Tage von 150.000 bis 200.000 Besuchern aus.