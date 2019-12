Melle. Im Rahmen unserer großen Weihnachtsspenden-Serie berichten wir in diesem Fall über die Tochter einer dementen Frau, die sich für ihre Mutter bis an die eigenen Grenzen aufopfert.

„Mir ist kalt!“ Die Oma hatte das gerufen. Sie saß in ihrem Wohnzimmer, hatte über zwei Strickjacken ihren Wintermantel gezogen und fror augenscheinlich.

Jutta (Name geändert) erschrak. „Nicht schon wieder“, dachte sie. Nun musste sie ihrer Mutter zum xten Mal erklären, dass sie nicht auf der Flucht mitten im Winter waren und dass sie in ihrer warmen Stube auf keinen Fall ihren Mantel brauchte. Jutta sandte ein Stoßgebet zum Himmel. Es war kurz vor Weihnachten, und sie konnte nicht mehr. Ständig verlangte die Oma ihre vollständige Aufmerksamkeit.

In Gedanken im Krieg

Die alte Dame hatte sich in ihre eigene Welt zurückgezogen. Ihre Gedankenwelt kreiste um ihre eigene Kinderzeit, um den Krieg und die Not. Die Not, die konnte sie nicht vergessen. Jutta wusste nicht, wie sich ein solcher Hunger anfühlt, aber die Mutter hatte eine derartige Angst vor Hunger, dass sie begonnen hatte, ihr Essen zu bunkern. Immer wieder fand Jutta irgendwo ein Butterbrot, das schon grün angelaufen war, oder ein paar Scheiben Wurst in einer Schublade.

Klar, sie aßen gemeinsam ihre Mahlzeiten. Aber die alte Dame rollerte mit ihrem Rollator selbstständig in der Wohnung umher und holte sich eben die Lebensmittel aus dem Kühlschrank, die sie dann in ihrem Zimmer vor der Tochter versteckte.

Die Scheidung kam

Jutta hatte die Mutter vor einigen Jahren zu sich geholt, als klar wurde, dass die alte Dame alleine nicht mehr klar kam. Die ersten beiden Jahre waren die schlimmsten gewesen. Sie hatte sich aufgeopfert für die Mutter, einen Haufen Papierkrieg bewältigt, die Besuche des medizinischen Dienstes der Krankenkassen ertragen. Zweimal waren ihre Anträge auf eine Pflegestufe abgelehnt worden. Zweimal hatte die Mutter sich bei den Gesprächen mit den Fachleuten dermaßen verstellt, dass Jutta nur staunen konnte. Von der zunehmenden Verwirrtheit und Vergesslichkeit war fast nichts mehr zu spüren gewesen.

Zwei Jahre hatte ihr Mann es ertragen, dass sie für die Mutter alles gab und für ihn nichts mehr übrig geblieben war. Der Hausarzt hatte seiner Frau eine Depression bescheinigt und dringend eine Kur angeraten. Aber das hatte Jutta immer abgelehnt.

Inzwischen war die Scheidung schon Geschichte, und Jutta opferte sich für die Mutter auf. Sie lebte von Arbeitslosengeld II, die Minirente der Mutter reichte grade eben für die notwendigen Dinge.

Jutta konnte die Mutter kaum mehr alleine lassen, ihre größte Angst war, dass sie vielleicht weglief, wenn sie beim Einkaufen war. Also verließ auch sie die Wohnung möglichst nur dann, wenn die Mutter auf der Couch eingeschlafen war.

Immer die Heizkosten

Die Heizkosten waren wieder einmal ihre größte Sorge. Ständig drehte die Mutter alle Heizkörper auf, weil sie vermeintlich in Schnee und Eis unterwegs war. Die letzte Abrechnung hatte sie richtig ins Minus gezogen, aus dem sie nur schwer wieder herauskommen würde. Schon einmal hatte Jutta den Brief mit der Heizkostenabrechnung gar nicht erst geöffnet.

Sie konnte nicht mehr. Immer weiter sank sie selbst in ein schwarzes Loch der Verzweiflung. Ihr Hausarzt hatte von einer Therapie gesprochen, immer wieder von einer Auszeit, die sie sich dringend nehmen sollte. Sie traute sich gar nicht, ihm zu sagen, dass sie überhaupt kein Geld hatte, um die überfälligen Heizkosten zu bezahlen, geschweige denn eine Kur anzutreten. Schließlich brauchte sie dafür ein paar neue Kleidungsstücke, wenigstens Schuhe und Nachtzeug. Nein, das konnte sie sich nicht leisten. Sie würde durchhalten müssen.

Diese gemeinsame Weihnachtsspendenaktion wird getragen von Caritas-Stiftung, Diakonie-Stiftung, Meller Kreisblatt und Wittlager Kreisblatt. Sie dient dazu, einen Sofortfonds zu schaffen, aus dem konkrete Hilfe bei uns vor Ort geleistet werden kann.

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Melle: IBAN DE33 2655 2286 0000 1240 73.

Sofern eine Spendenquittung erwünscht ist, bitte den Namen und die Anschrift im Verwendungsfeld der Überweisung angeben.