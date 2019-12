Mit dem Prädikat "Hervorragend" ausgezeichnet wurde die Meller Gruppe "SCrebel Dance & Trix" beim Rendezvous der Besten. Foto: Sarah Hensiek

Melle/Berlin. Am ersten Advent stand das Bundesfinale des Deutschen Turnerbundes (DTB) für die besten Showgruppen Deutschlands beim Rendezvous der Besten in Berlin an. Die Meller Gruppe „SCrebel Dance & Trix“ schloss ihre Übungen mit dem besten Prädikat „Hervorragend“ ab.