Buer. Mit einem durchdachten Konzept aus Improvisationen über Advents- und Weihnachtslieder und dazu passenden Texten verzauberte Blockflötist Hans-Jürgen Hufeisen am Freitagabend die Besucher seines Adventskonzertes in der Martinikirche unter dem Motto „Gold, Weihrauch und Flöte“.

Der Blockflöten-Virtuose öffnete die Adventsmusik mit einem festlichen „Macht hoch die Tür“. Am Piano wurde er vom Aschaffenburger Kirchenmusiker Oskar Göpfert stets einfühlsam und behutsam begleitet. Beide Musiker sind dem Publikum in Buer durch gemeinsame Auftritte mit Pater Anselm Grün bereits bekannt.



Aus der Region, aber auch aus Münster und dem Ruhrgebiet hatten sich Hufeisens Fans auf den Weg nach Buer gemacht, um eines seiner wenigen Adventskonzerte zu hören. Dieser begrüßte und überraschte seine Zuhörerschar mit einem fröhlichen: „Wenn ich der dritte König gewesen wäre, ich hätte Flötentöne anstatt Myrrhe mitgebracht".

Optisch warme Atmosphäre

Neben dem Herrnhuter Stern und dem Adventskranz war der Altarraum der Martinikirche mit seinem leuchtend blauen Sternenhimmel auch mit der für die Adventszeit vorgegebenen liturgischen Farbe violett erleuchtet. Damit erhielt das Konzert auch optisch eine ganz heimelige und warme Atmosphäre.

Mit zwei „Rosenliedern“ aus der Weihnachtszeit brachte Hufeisen andächtige Ruhe in den Kirchenraum. "Es ist ein Ros entsprungen“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ gelten als solche.

Hufeisen stellte die „Heiligen drei Könige“ auf seine Weise mit Texten und Gedichten vor und betonte: „Der Stern gab Ihnen Orientierung in der Dunkelheit der Wüstennacht, als Zeichen einer Zeitenwende“.

Oskar Göpfert begleitete teilweise sehr schwierige Passagen am Piano mit einer besonderen Eleganz und Leichtigkeit. Eilend, voranschreitend wurde so Händels Jubelchor „Tochter Zion“ intoniert, bei dem der Flötist mit verschiedenen Flöten die Melodie umspielte. Mehrfach war auch seine mehr als 40 Jahre alte Piccolo-Flöte im Einsatz, die der Solist aufgrund ihres einzigartigen Klanges liebt.

Bekannte Melodien

Viele bekannte Melodien wurden von Geschichten lebhaft durchkreuzt: Josef, lieber Josef mein, Es kommt ein Schiff geladen, Nun komm, der Heiden Heiland oder Der Morgenstern ist aufgedrungen.

Als Hufeisen dann das „Engel auf den Feldern singen ankündigte“, ging ein erwartungsvolles Raunen durch den Kirchenraum und die Besucher hörten hernach einen lebendigen, freudigen Tanz zu diesem Lied. Es schien, als hätten es die Fans schon geahnt. Hufeisen schafft es so, mit seiner Musik ein Licht im Herzen anzuzünden.

In der Musik setzt Johann Sebastian Bach immer dann Trompeten ein, wenn Jesus Christus als König dargestellt wird. So auch in der Arie „Großer Herr und starker König“ aus dem Weihnachtsoratorium. Mit der Flöte gespielt, bekommt es durch seine im Kirchenraum schwebende Leichtigkeit einen ganz besonderen Reiz. Für den Pianisten allerdings in einer im Tempo fast nicht zu schaffenden Geschwindigkeit. Das Publikum dankte es den beiden Profi-Musikern durch langanhaltenden Beifall.

Mit der Zugabe über das beliebte geistliche Volkslied „Weißt Du wieviel Sternlein stehen“ verabschiedete sich Hans Jürgen Hufeisen vom Publikum und zeigte nochmals, wie vielseitig eine Blockflöte eingesetzt werden kann.

Wer schon einmal eines seiner Konzerte besucht hat weiß: Am Ende zieht der Künstler sein Jackett aus, und deckt die im Konzert gespielten Flöten auf dem Tisch zu. Gute Nacht ihr Flöten! So verabschiedete Hufeisen seine Zuhörerschar mit einem Lächeln aus der warmen Kirche in einen stürmischen und kalten Adventsabend.