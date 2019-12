Letzmalig auf Weihnachtstour in Buer war das jüngste Ensemble-Mitglied Joyce-Lynn Lella (Zweite von rechts), die ab April durch Ex-No-Angel Nadja Benaissa ersetzt wird. Foto: Jens Pinkert

Buer. Was 2012 unspektakulär begann, hat sich in Buer zu einer Tradition entwickelt. Das Weihnachtskonzert der Medlz aus Dresden, die seither in jedem Jahr ein Adventskonzert in der Martinikirche Buer singen. So auch heuer, als fast 600 Zuhörer wieder den Kirchenraum füllten.