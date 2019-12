Buer. Berührend und voller Schönheit. Das ist die mehrfach preisgekrönte Berliner A Cappella Band Onair, die am Mittwoch, 18. Dezember, erstmals in der Martinikirche Buer zu Gast sein wird. Das Quintett präsentiert sein Weihnachtsprogramm „So this is Christmas“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Es wird kalt draußen, längst hat der Wind die letzten Blätter von den Bäumen geweht, die Welt wird stiller, irgendwann riecht es nach Schnee. Wenn dann die die erste, zarte Schneeflocke des Jahres langsam vom Himmel auf den Boden schwebt, steht die magischste Zeit des Jahres vor der Tür: Weihnachten. Eigentlich die Zeit, inne zu halten, Atem zu holen, sich auf das Wichtige im Leben zu besinnen. Stattdessen steigen Hektik und Betriebsamkeit und vor lauter Vorbereitung bleiben (Vor-) Freude und Herzlichkeit bis zum eigentlichen Fest meist auf der Strecke. Vielfach preisgekrönt



Die vielfach preisgekrönte Berliner A Cappella Band Onair besingt den Geist der Weihnacht und öffnet damit schon gut eine Woche vor den Festtagen einen musikalischen Raum für Liebe, Freude und Besinnlichkeit.

Ein besonderer Preis wurde Onair im Mai in Moskau zuteil. Unter 195 Teilnehmern aus 26 Ländern gewannen die Gesangakrobaten den Grand Prix des „Moscow A Cappella Festivals“.

„So this is Christmas“ – ein Zitat aus John Lennons Antikriegssong „Happy Xmas – War is over“ besteht aus berührenden A Cappella-Arrangements klassischer und moderner Weihnachtslieder von „Maria durch ein Dornwald ging“ über Bach/Gounods „Ave Maria“ bis hin zu Mariah Careys “All I want for Christmas“ oder Coldplays „Fix you“.

Mit der Musik der Berliner können die Zuhörer der hektischen Vor-Weihnachtszeit entfliehen sich zumindest an diesem Abend einmal entschleunigen, die Seele baumeln lassen.

„So this is Christmas“ ist ein Weihnachtskonzert, das Gänsehaut erzeugt. Gänsehaut auf der Seele. Berührend, intensiv, kraftvoll und funkelnd wie das Leuchten der Christbaumkerzen an Heiligabend.

Nummerierte Platzkarten kosten jeweils 28 Euro. Sie sind zu erhalten in Melle-Mitte beim „Meller Kreisblatt“ sowie in der Buchhandlung Sutmöller, in Rullkötters Blumenhaus in Buer und wie stets über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173/2505926.