Melle. Feiern wir Silvester demnächst ohne Böller? Es gibt Einzelhändler, die den Verkauf von Feuerwerkskörpern einstellen. Die Baumarktkette Hornbach sagt „Yippiejaja yippie yippie yeah!“ und will kommendes Jahr nachziehen. Wie sehen das Einzelhändler in Melle?

Dirk Altenbernd vom Edeka Center an der Gesmolder Straße in Melle-Mitte verweist zunächst mal darauf, dass die Bestellungen getätigt wurden, als die Diskussion noch nicht akut war: „Wir bestellen das immer, wenn es 30 Grad sind. Im Juni“. Letzte Woche ist die heiße Ware bereits angeliefert worden, liegt nun im Lager.



Böller und Raketen sind im Verkauf sowie rückläufig, hat Altenbernd beobachtet und damit denselben Trend erkannt, wie Meller Kollegen. Immer gefragter sind hingegen Systemfeuerwerke. Altenbernd: „Alles, was etwas länger dauert. Der Kunde kauft weniger, hat aber länger was davon.“

"Wir haben zwei Paletten weniger bestellt"

„Raketen und Böller gehen zurück, Batterien werden mehr“, stellt auch Marina Walkenhorst fest, Filialleiterin im E-Center in Gerden. Insgesamt seien die Feuerwerksumsätze allerdings rückläufig: „Wir haben zwei Paletten weniger bestellt als letztes Jahr, da waren es sieben.“

Grundsätzlich sei der Kundenwille das Kriterium: „Wenn die das nicht bei uns kaufen können, kaufen sie es im Internet.“

Stand jetzt. Was nächstes Jahr ist, wer weiß das schon. Das E-Center ist nicht inhabergeführt, sondern gehört der Edeka. Wenn die also in Zukunft entscheiden sollte, kein Feuerwerk mehr anbieten zu wollen, dann ist das so.

Sie persönlich sei ohnehin kein Freund der Knallerei, sagt Marina Walkenhorst: „Da habe ich noch nie Geld für ausgegeben.“ Als Jugendliche habe sie mal einen Böller in die Kapuze bekommen. Jacke kaputt. „Da war ich mit 17 schon geheilt.“

"Kofferraum voll Böller – solche Kunden habe ich nie gehabt“

Klasse statt Masse, Schwerpunkt Systemfeuerwerk, das habe sich in den zurückliegenden 10, 15 Jahren sehr entwickelt, sagt Ralf Küchenmeister, Inhaber des Kaufhauses Niehaus in Melle-Mitte.

Böller und Raketen in „minimalem Umfang“. das sei einerseits Trend, andererseits: „Einen Kofferraum voll Böller packen – solche Kunden habe ich nie gehabt.“

Systemfeuerwerke brauchten deutlich weniger Verpackung, „und ich kann alles entsorgen, außer das, was ich in die Luft jage. Ich kenne das noch aus Kindertagen: die ganze Stadt lag voller Reste. Das ist heute fast vorbei.“

Letztlich hänge sein Kaufmannsherz nicht an diesem Warenangebot: „Wir sind halt Vollsortimenter, aber systemrelevant ist das nicht.“

"Wenn es einen Verkaufsstopp gibt, wären wir dabei"

Auch Dirk Altenbernd kann sich durchaus vorstellen, dass es irgendwann ohne Knaller & Co geht. „Der Druck kann größer werden im Hinblick auf die Umwelt.“ Auch er hat die Menge bereits reduziert, 20 Prozent weniger als 2018.

Aus der Edeka-Zentrale in Minden gibt es keine eindeutige Antwort: „Unsere Kaufleute entscheiden eigenständig über die Sortimentsgestaltung in ihren Märkten. Auch die Entscheidung über das Angebot von Feuerwerken liegt im Ermessen der Marktinhaber.“ Einen ähnlichen Tenor schlägt die Rewe Group mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg an, der auch der Discounter Penny und der Toom-Baumarkt angehören. Den selbstständigen Rewe-Kaufleuten sei überlassen, ob sie in ihren Supermärkten Silvesterfeuerwerk verkaufen möchten oder nicht.

Dirk Altenbernd wird die Diskussion und die Entwicklung im Auge behalten: „Ich bin selbstständig und entscheide selbst, aber wenn unser Lieferant, die Edeka Minden-Hannover einen Verkaufsstopp irgendwann vorgibt oder empfiehlt, dann wären wir dabei.“