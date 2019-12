Vor der Geschäftsstelle der Alzheimer Society: Geschäftsführerin Shelly Vaillancourt und Heiko Grube. Foto: Alzheimer Society

Melle. Am Rande seiner Tätigkeit als Hundeleistungsrichter einer US-weiten Prüfung in Buffalo im US Staat New York nahm der Vorsitzende der Meller Alzheimer Gesellschaft, Heiko Grube, für einen internationalen Informationsaustausch Kontakt zur Alzheimer Society im kanadischen Cornwall auf.