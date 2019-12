Melle. Der Meller Weihnachtsmarkt ist nicht gerade ein gefährliches Pflaster. Falschparken im Umfeld ist bislang die einzige Ordnungswidrigkeit, die die Polizei registrieren musste, berichtet Thomas Hensiek. Ansonsten gab es nur eine Straftat, und die fand schon vor der Eröffnung des Marktes statt.

„Der diesjährige Weihnachtsmarkt nimmt wie gewohnt wieder einen völlig ruhigen Verlauf“, konstatiert Hensiek als stellvertretender Leiter und Einsatzführer im Streifendienst. Kriminelles ereignete sich lediglich vor der Eröffnung des Marktes: mutwillige Beschädigungen an einigen Hütten. „Dank aufmerksamer Bürger konnten wir aber schnell einige Jugendliche als Tatverdächtige ermitteln“, ergänzt der Kriminalhauptkommissar bei einem Glühweingespräch (mit Kinderpunsch) an der Rathaustreppe. Wie die Ermittlungen genau abgelaufen sind, will der Chef der Streifenpolizisten nicht sagen, „weil wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern dürfen“.

Streife ist auch nachts präsent

„Obwohl der Markt störungsfrei läuft, sind wir regelmäßig, einschließlich nachts, mit unserem Streifendienst präsent“, erklärt Hensiek. Dabei kämen sowohl Uniformierte als auch Polizisten in Zivil zum Einsatz. „Wir zeigen gerne unsere Uniform, um das Sicherheitsgefühl der Besucher zu stärken, aber manchmal ist es auch von Vorteil, nicht gleich als Polizist erkannt zu werden“, so Hensiek. „Mit unserer starken Präsenz können wir vielleicht sogar so mancher Straftat vorbeugen“, erläutert er ein wesentliches Ziel der häufigen Streifengänge.

Persönlich und privat ist Thomas Hensiek ein ausgesprochener Freund der kleinen Weihnachtsmärkte. Auch im Budendorf am Kohlbrink ist der gebürtige Meller, der jetzt in Bielefeld lebt, gerne mit Freunden, Bekannten und seiner Familie unterwegs. „Von den riesigen überfüllten Weihnachtsmärkten in Großstädten wie Bremen fühle ich mich immer erschlagen.“