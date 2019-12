Melle . Es gibt sie wieder: Die von der Stadt Melle herausgegeben Notfallmappe.

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung sind nicht nur für Senioren, sondern auch für jüngere Menschen ein großes Thema. Aus diesem Grund hatte die Stadt verwaltung auf Initiative des Seniorenbeirates im Herbst 2016 eine übersichtlich gestaltete Notfallmappe in einer Auflage in Höhe von 1.000 Exemplaren herausgegeben. Die mit vielen nützlichen Informationen bestückten Ordner waren zuletzt vergriffen, so dass das städtische Sozialamt beschloss, eine weitere Auflage in Höhe von abermals 1.000 Exemplaren aufzulegen.

Wenn es um Leben und Tod geht, zählt jede Sekunde. „Damit Rettungsdienst und Notarzt sofort alle relevanten Informationen beisammen haben, sollten die entsprechenden Unterlagen sichtbar in der Wohnung bereitliegen“, machte Sozialamtsleiter Klaus-Peter Kugler deutlich. Die Notfallmappe solle das gute Gefühl geben, wichtige Dinge übersichtlich geregelt zu haben. Das Produkt biete sowohl den Betroffenen und deren Angehörigen, aber auch Medizinern und Rettungsassistenten eine wichtige Hilfestellung, wenn es darum gehe, in einer kritischen Lebenssituation wichtige Entscheidungen treffen zu müssen.

Dokumente auf einen Blick

Die Notfallmappe enthält zahlreiche Informationen für den „Fall des Falles“, stellt den Besitzer aber auch vor eigene Aufgaben. „Denn die Mappe macht nur Sinn, wenn sich der Benutzer intensiv damit beschäftigt und die innen liegende Formulare ausfüllt“, erklärt Kugler. Der Ordner enthalte diverse Vordrucke, „mit deren Ausfüllen man abschließende und rechtswirksame Entscheidungen treffen kann, um dafür Sorge zu tragen, dass im Ernstfall alles nach den eigenen Wünschen geregelt wird“.

So umfasst die Mappe beispielsweise Vorsorge-, Konto- und Depotvollmachten sowie Betreuungs-, Patienten-, Bestattungsverfügungen. Hinzu kommen Angaben zu Giro- und Sparkonten, zu Zusatz-, Lebens-, Unfall-, Privathaftpflichtversicherungen sowie zu bestehenden Miet-, Strom- und Telefonverträgen.

„Die Notfallmappe ist extra so gestaltet, dass die Angaben im Bedarfsfall aktualisiert werden können“, berichtete Kugler. Die Mappe sollte gut erreichbar aufbewahrt werden. Als zusätzlichen Hinweis auf die Notfallmappe könne der mitgelieferte Notfallpass – beispielsweise in der Geldbörse – mitführt werden.

"Es kann jedem passieren"

„Jeder von uns kann durch eine Krankheit, durch einen Unfall oder altersbedingt in eine Lage kommen, in der wir für uns selbst keine Entscheidung mehr treffen können“, stellte der Sozialamtsleiter fest. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, Vorsorge zu treffen – beispielsweise mit einer Vorsorgevollmacht, mit einer Patientenverfügung und mit einer Betreuungsverfügung.

„Das, was uns in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens bereits eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich beispielsweise mit dem Abschluss von Versicherungen für den Notfall vorzusorgen, sollte auch für den Fall der eigenen Hilflosigkeit gelten“, sagte Kugler. Hier gebe die Notfallmappe wichtige Hilfestellungen.

Die neu aufgelegte Mappe umfasst eine Auflage von 1.000 Exemplaren. Sie ist ab sofort am Infotresen im Eingangsbereich des Stadthauses am Schürenkamp 16 in Melle-Mitte zu einem Stückpreis in Höhe von 5 Euro erhältlich.

Nähere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 05422/965-235.