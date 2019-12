Neuenkirchen. Mini-Computer als klingende und blinkende Christbaumsterne – diese ungewöhnliche Idee hat die Informatik-AG der Kantor-Wiebold-Grundschule in Neuenkirchen umgesetzt.

Die AG wurde an der Grundschule in diesem Jahr eingeführt. Die Schüler programmieren kleine Computer, die Calliope heißen. Diese sternförmigen Platinen wurden speziell für den Informatikunterricht in Grundschulen ab der dritten Klasse entwickelt. Die Idee, die Mini-Computer anzuschaffen und in einer Informatik-AG einzusetzen, hatte Stefan Sayk, ein engagierter Vater, der zusammen mit Mariann Milsmann (14) die AG leitet. Mariann Milsmann hat vor einigen Jahren selbst die Kantor-Wiebold-Schule besucht und ist nun Schülerin an einem Gymnasium.

Ob Programmieren neben Rechnen, Schreiben und Lesen gleich zu einer vierten Kulturtechnik zu erheben ist, bezweifelt Stefan Sayk: „Ich denke jedoch, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft so rasant und einschneidend verändern wird wie kaum eine andere technische Revolution es bisher getan hat. Darum bin ich davon überzeugt, dass wir unsere Schüler gut auf diesen Wandel vorbereiten müssen und das fängt aus meiner Sicht schon in der dritten Klasse an.“

Und genau das machen Mariann Milsmann und Stefan Sayk in Neuenkirchen. Die Schüler haben seit den Sommerferien schon Algorithmen für selbstfahrende Staubsauger, als Hüpfzähler für Springseile und zum Verschicken von SMS-Nachrichten per Funktechnik Bluetooth programmiert.

Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, sind die Schüler auf die Idee gekommen, den Mikrocontroller so zu programmieren, dass er als musikalischer Weihnachtsschmuck an den Baum gehängt werden kann. Die digitalen Sterne blinken also nicht nur, sondern spielen auch Melodien ab, die von den Schülern programmiert wurden.

Stefan Sayk ist es ein Anliegen, auf die vielfältigen Möglichkeiten hinzuweisen, die die Minirechner im Unterricht aber auch im privaten Gebrauch bieten. Er würde sich deshalb freuen, "wenn der Calliope nicht nur am Baum hängt, sondern vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk darunter liegt“. Der Einzelpreis beträgt etwa 35 Euro.