Melle. Traditionell veranstaltet die Fußballabteilung des SC Melle am dritten Adventswochenende ihre Weihnachtscupturniere. Das Turnier der E-Junioren am Samstag, 14. Dezember, erlebt seine 12. Auflage und der Wettstreit der D-Junioren am Sonntag, 15. Dezember, bereits seine 17. Auflage.

Insgesamt geben an den beiden Turniertagen 36 Teams aus 20 Fußballkreisen aus Niedersachsen, Westfalen, Schleswig-Holstein und den Niederlanden ihre Visitenkarte in Melle ab. Darunter sind Teams aus Nachwuchsleistungszentren von Zweitligisten und zahlreiche aktuelle Tabellenführer in ihren jeweiligen Spielklassen, die somit ein hohes Niveau und spannende Spiele versprechen.

Die Vorrunden beider Turniere finden jeweils von 9.30 bis 13 Uhr in den Sporthallen Haferstraße, Lindath-Südwest und Eicken-Bruche statt. Ab 13.30 bis 18 Uhr kämpfen dann die jeweils acht besten Mannschaften der Vorrunde in der Sporthalle Haferstraße um die Siegerpokale.

Im Teilnehmerfeld des E-Juniorenturniers hat es Pokalverteidiger Arminia Bielefeld in Vorrundengruppe A an der Haferstraße mit SC Greven, Arminia Hannover, VfB Oldenburg, Oldenzaal und SC Melle A zu tun. In der Gruppe B treffen in der Halle Lindath-Südwest Amshausen, RW Damme, Jerxen-Orbke, TuS Haste, SC Paderborn und Tremsbüttel aufeinander. In Eicken streben in der Vorrundengruppe B Herringhausen/Eickum, SC Münster, VfL Osnabrück, VfL Theesen, TSV Westerhausen und SC Wiedenbrück um den Einzug in die Zwischen- und Endrunde an.

Im sportlichen Wettstreit um Tore, Punkte, Medaillen und Pokale beim D-Juniorenturnier trifft Vorjahressieger VfL Theesen in der Vorrundengruppe A in der Sporthalle Haferstraße auf den HSC Hannover, Preußen Münster, Nenndorf, BW Papenburg und SC Melle A. In der Sporthalle Lindath-Südwest messen sich Arminia Bielefeld, JSG RW/Kickers Emden, Viktoria Gesmold, Osnabrücker SC, Eintracht Rheine und SC Verl. In der Gruppe C in Eicken wird die Frage, welches Team in die Zwischen- und Endrunde einzieht, zwischen Brakel, Ibbenbürener Spvg., Nottuln, VfB Oldenburg, SC Paderborn und SC Melle B geklärt.

Die lokalen Teams vom TSV Westerhausen, von Viktoria Gesmold und vom Gastgeber hoffen, in den starken und ausgeglichenen Teilnehmerfeldern mithalten zu können und möglichst den Sprung in die Zwischenrunde zu schaffen. Ein Turnierfavorit lässt sich nur schwer ausmachen.