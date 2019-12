Der Sache in Melle annehmen

Melle. Den Protest von Anliegern eines geplanten großen Windrades im Meller Ortsteil Westendorf kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Die anfängliche Euphorie in weiten Kreisen der Bevölkerung gegenüber der Windkraft weicht zunehmender Skepsis: Zu deutlich wird die Landschaftsverschandelung durch Windräder, die Beeinträchtigung von Anwohnern, der milliardenfache Tod von Vögeln, Fledermäusen und Insekten in den Rotoren und die Überbelastung der Stromnetze, die den Ökostrom nicht aufnehmen können.

Bezahlt wird das von allen Bürgern über den höheren Strompreis. Nutznießer leben auch in Westendorf, sofern sie an den Anlagen beteiligt sind. Angesichts ordentlicher Renditen nimmt man da Beeinträchtigen auch klaglos hin. Anders sieht es bei denen aus, die nicht finanziell profitieren, aber nur die Nachteile in Kauf nehmen sollen.

In Westendorf hat sich die Nachbarschaft bisher mit den beiden kleinen Windrädern arrangiert. Eine Riesen-Windmühle aber will sie nicht klaglos hinnehmen. Die Lokalpolitiker sind gut beraten, sich der Sache anzunehmen, um einen Flächenbrand zu verhindern.