Melle. Zum Jahresabschluss wollen Eickens Landesliga-Handballer ihre starke erste Saisonhälfte krönen und endlich in Schüttorf gewinnen. In der Landesklasse möchte Tabellenführer HSG auch im letzten Spiel beim Aufsteiger Westerkappeln die weiße Weste wahren. Ligakonkurrent Eicken II ist bereits in der Weihnachtspause.

Beim letztlich souveränen 34:26-Erfolg gegen Bramsche voriges Wochenende hatte Spitzenreiter Eicken zwei Schockmomente zu überstehen: Nils Sundermann verletzte sich im Zweikampf am Knie und Christian Wetzstein erlitt eine Gehirnerschütterung nach einem Zusammenstoß. Wie erste Untersuchungen ergaben, sind die Bänder im Knie bei Sundermann nicht gerissen, eventuell ist der Meniskus angeschlagen, in jedem Fall wird der Spieler vorerst ausfallen. Wetzstein hingegen soll am Samstag (19.30 Uhr) beim FC Schüttorf wieder einsatzfähig sein.



Die ESV hat in den vergangenen fünf Jahren all ihre Auswärtspartien in Schüttorf verloren. Vor einem Jahr gelang es fast, den Schalter umzulegen, man verlor am Ende mit einem Tor Unterschied. „Jetzt sind wir endlich mal dran, dort zu gewinnen“, appelliert Trainer Dominic Müller an sein Team. Mit zehn Siegen im Rücken reist der selbstbewusste Gast an. Und doch bremst Coach Maik Rapczinski: „Der Ausgang der Begegnung ist offen. Ich sehe Schüttorf wegen der örtlichen Gegebenheiten und seiner Heimstärke sogar in der leichten Favoritenrolle.“ Es werde schwierig, beim Tabellenfünften zu bestehen. „Aber wir hoffen darauf, an den Auftritt von 2018 anknüpfen und das Ergebnis dann in die richtige Bahn lenken zu können“, so Rapczinski.

Danach wird das Team über Weihnachten kurz pausieren, ehe mit dem Heimspiel gegen Dinklage am 11. Januar 2020 die aus Trainersicht entscheidende Saisonphase im Kampf um den Aufstieg beginnt. Zuvor wird die Spielvereinigung am ersten Januar-Wochenende ein Turnier bestreiten.

Tiger seit März ungeschlagen

Die HSG Grönegau-Melle will nach dem klaren 36:23 über Emlichheim auch im letzten Spiel des Jahres am Sonntag (16.30 Uhr) beim Aufsteiger THC Westerkappeln gewinnen. Saisonübergreifend sind die Tiger seit dem 2. März ungeschlagen, seinerzeit verlor Melle bei der SG Teuto Handball. Trainer Mike Bordihn erwartet in Westerkappeln einen robusten und zweikampfstarken Gegner. „Wir müssen vor allem das körperbetonte Spiel der Gastgeber annehmen und dann über unsere spielerischen Möglichkeiten den Gegner dominieren.“ Bezüglich der Aufstellung gibt es noch Fragezeichen hinter Carsten Placke (Erkältung), Felix Bock und Matheo Raude (beide Knieprobleme).

Nach der Begegnung geht es für die HSG in die Weihnachtspause. Am 21. Dezember findet noch die vereinsinterne Weihnachtsfeier in Neuenkirchen statt. Am 10. Januar steht dann das nächste Punktspiel gegen Vechta an.